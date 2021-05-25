البحرين تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا مع ارتفاع الإصابات

24 مايو , 2021

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين، تسجيل 23 وفاة بسبب كوفيد-19، في أعلى حصيلة يومية في البلد الخليجي الذي يشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستويات غير مسبوقة.

وقصرت البحرين الأسبوع الماضي دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم واق من الفيروس، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات التي عزتها السلطات إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وسجلت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، أمس الأحد 3177 إصابة جديدة بكوفيد-19 و11 وفاة. ورفع ذلك الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 218 ألف إصابة وما يزيد على 800 وفاة.

وقالت السلطات في وقت سابق هذا الشهر إنها ستوسع نطاق حملة التطعيم لتشمل من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.