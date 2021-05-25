كيف ستكون الخطط الامنية لحماية المراكز الانتخابية في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - كشفت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطط خاصة لتأمين المراكز الانتخابية وحماية الناخبين من خلال التنسيق مع مفوضية الانتخابات.



قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي كشف في تصريحات صحفية تابعتها "الخليج 365" إن هنالك استحضارات حديثة ومستمرة للتهيؤ لتأمين الانتخابات العراقية المقبلة، حيث تقوم هيئات الركن في مقراتنا بتحديد أماكن المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع وأماكن خزن المواد الانتخابية.



وأضاف الطائي أن المفوضية تقوم بتزويد هيئات الركن بأماكن المراكز الانتخابية وتكون من مسؤولية الأجهزة الأمنية وضع خطة أمنية مشتركة وفقاً للسياقات الموضوعة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع لإعدادها، موضحا أن "الخطط تنص على وجود أطواق متعددة حول كل مركز لحفظ خزن المواد الانتخابية أو مراكز الاقتراع، كما ستقوم الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية للناخبين المتوجهين من دورهم ومساكنهم بإتجاه المراكز الانتخابية والعودة بسلام".

وأكد أن "هنالك تنسيقاً عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية المختلفة في قاطع المسؤولية لتأمين خطط الحماية"، لافتاً إلى أن "التعاون الوثيق بين المواطن والأجهزة الأمنية سيبقى حجر الزاوية في نجاح الخطط".