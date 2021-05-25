بالصور: الاطاحة باثنين من أبرز عناصر الارهابية في تلعفر

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، الاطاحة باثنين من أبرز عناصر الارهابية في تلعفر غربي محافظة نينوى.

الوزارة قالت في بيان وردج للسومرية نيوز، انه "تأكيداً لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي ووفقاً لمعلومات قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول تواجد عدد من أبرز إرهابيي ما تسمى بـ "فرقة ذات الصواري" الإرهابية في قرية تمارات التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى، حيث تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى وتوجهت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة وبإسناد من قوة تابعة للفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من شعبة مكافحة زمار بالتوجه نحو الهدف وتمت مداهمة منزله وإلقاء القبض على أحدهم".

وتابع انه "بعد تقاطع المعلومات تم التوصل للإرهابي الثاني بنفس القرية والقبض عليه".

واضاف البيان انه "تم تسليمهما لجهة الطلب لكونهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرتي قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".