المغرب يحبط مخططا إرهابيا ويعتقل موالين لداعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ضربة استباقية جديدة، اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، عنصرين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي، خططا لاستهداف مؤسسات حيوية في البلاد.

وبحسب بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، فإن الأمر يتعلق بشابين يتراوح عمرهما بين 23 و29 عاما.



ووفق البيان الذي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن العُنصرين ينشطان على مستوى منطقتين تُسميان آيت ملول وجماعة أولاد برحيل، ضواحي مدينة تارودانت القريبة من أكادير وسط المملكة.

وتأتي هذه العملية في ظل الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بأمن واستقرار المغرب.

الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت، وفق المصدر نفسه، أن "المشتبه فيهما أعلنا البيعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، في أفق الانخراط في مشاريع إرهابية داخل المملكة".

والمخططات الإرهابية التي كان الشابان يُخططان لها، تستهدف مؤسسات حيوية وعناصر أمنية. بحسب البيان.