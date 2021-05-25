روحاني يطلب من خامنئي التدخل لمنع نشر أسماء المرشحين لسباق الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع بدء العد التنازلي لانطلاق صافرة الانتخابات الرئاسية في إيران، دخل الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، على خط السباق، برسالة عاجلة للمرشد علي خامنئي.

رسالة كشف عنها الناشط السياسي عن التيار الأصولي المتشدد، محمد مهاجري، اليوم الثلاثاء.

وقال مهاجري إن روحاني بعث برسالة إلى المرشد الأعلى يطالبه فيها بالتدخل، وإجراء تغييرات على قائمة المرشحين التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور الإيراني والتي استبعدت مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدلين.

ووفق مطالعة مراسل ”الخليج 365” في طهران، لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فقد ذكر مهاجري أن "روحاني وجّه وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بالامتناع عن الإعلان عن قائمة مجلس صيانة الدستور في الوقت الحالي".

في هذه الأثناء، قالت تقارير صحفية إيرانية إن هناك ضغوطا سياسية تمارس من قبل المتشددين لإعلان أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل.

والليلة الماضية، أعلنت وكالة أنباء "فارس نيوز" المقربة من الحرس الثوري، أن مجلس صيانة الدستور المتشدد، "لم يحرز أهلية أبرز المرشحين المحتملين للتيار الإصلاحي وهُم: نائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ونائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس بلدية طهران محسن رفسنجاني، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني".

فيما أيد المجلس ذاته أغلب مرشحي التيار الأصولي المتشدد وفي مقدمتهم رئيس السطلة القضائية إبراهيم رئيسي الذي يتوقع مراقبون أن يفوز بالانتخابات الرئاسية.