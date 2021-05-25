تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 25 مايو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري،19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، أمس.



ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط السعر 19.01 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر في بنك الإسكندرية، عند 18.98 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 18.98 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

الاحتياطي الأجنبي



وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

في حين تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 22.08 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.09 جنيه للشراء، و 22.24 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.