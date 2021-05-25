تدفق المهاجرين على (سبتة) و(مليلة) يكمل اضلاع مثلث التوتر بين الرباط ومدريد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعد موقف اسبانيا الاخير بشأن السيادة على الصحراء الغربية واستضافة زعيم جبهة (البوليساريو) ابراهيم غالي جاء تدفق المهاجرين غير القانونيين على مدينتي سبتة ومليلة ليكون الضلع الثالث في مثلث التوتر بالعلاقات بين الرباط ومدريد.

ومع اكتمال اضلاع المثلث بدأ المسؤولون الاسبان حرب التصريحات على المملكة المغربية متهمين إياها بابتزاز اسبانيا واوروبا عبر ملف المهاجرين غير الشرعيين ومطالبين المملكة بمراعاة المصالح الاستراتيجية لاسبانبا واوروبا.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس في تصريحات للاذاعة الوطنية الاسبانية ان أزمة المهاجرين الوافدين من المغرب "أزمة خطيرة للغاية لا يمكن لإسبانيا تجاهلها" وذلك بعد دخول عدد كبير من المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني.

وأضافت روبلس ان المغرب "يبتز" إسبانيا على الحدود مع (سبتة) مشددة على انه "لا يمكن اللعب مع إسبانيا" وان المغرب "لن يقدر على إسبانيا".

وبناء على هذه التصريحات رد وزير الخارجية المغربي ناصر ابو وريطة في تصريحات صحفية سابقة قائلا ان "المغرب يتوقع من شركائه ان يعاملوه بالمسؤولية نفسها وبنفس الالتزام وبنفس الثقة".

واكد أن ما "حدث في ثغر سبتة يأتي للتذكير أولا بالتكلفة التي تتحملها المملكة للحفاظ على حسن الجوار وذلك في مقابل لا شيء من الجانب الاخر".

وأفاد بأن المغرب اجهض 13 ألف محاولة للهجرة غير النظامية منذ 2017 وفكك 4163 شبكة تهريب وسجل 48 محاولة اقتحام لسبتة مبينا ان المغرب "يعبئ قواته الامنية ويدفع من ميزانيته للحفاظ على جواره والوفاء بالتزاماته تجاه شركائه في الاتحاد الاوروبي".

وأوضح ان اوروبا "لا تمنحنا حتى 20 في المئة من التكلفة التي يتحملها المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية" لافتا إلى ان الأحداث التي وقعت خلال الأيام الاخيرة أظهرت ان 99 في المئة من جهود مكافحة الهجرة نحو اسبانيا وأوروبا يقوم بها المغرب.

وأكد أن المغرب ليس "دركيا" لأوروبا لكنه يبقى فاعلا مسؤولا بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية مشددا على حق بلاده في مطالبة شركائها بالدرجة نفسها من الالتزام والمسؤولية و"حسن الثقة" ازاء قضاياه العادلة ومصالحه الاستراتيجية.

ولفت إلى ان موضوع حسن الجوار والشراكة ليس مجرد شعارات بل التزامات يجب أن تتجسد على الارض مؤكدا ان ما حصل منذ 17 أبريل ليس دليلا على حسن الجوار او الشراكة مشيرا الى استقبال اسبانيا لزعيم جبهة (البوليساريو) بهوية منتحلة بقصد تمكينه من تلقي العلاج في المستشفيات الإسبانية من دون اخبار المغرب.

وأضاف أن اسبانيا تحاول استغلال "ما حدث في الثغر المحتل لسبتة لتغطي على السبب الحقيقي حول الازمة المغربية -الاسبانية المتعلقة باستقبال مدريد المدعو إبراهيم غالي الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب وانتهاكات حقوق الانسان " لافتا الى ان الازمة ستستمر ما لم تتم تسوية سببها الحقيقي.

وكانت الخارجية المغربية أصدرت بيانا "شديد اللهجة" اعربت فيه عن "خيبة أملها من هذا التصرف الاسباني".

كما قامت باستدعاء السفير الإسباني المعتمد لدى الرباط لابلاغه بالموقف المغربي الرافض وطلب التفسيرات اللازمة من حكومة مدريد ازاء هذه "الخطوة غير الودية تجاه جار وشريك استراتيجي".

كما عبرت المملكة المغربية عن الاستياء من تسجيل اسبانيا موقفا سلبيا بشأن سيادة المغرب على الصحراء الغربية متهمة اياها هي والمانيا بالمناورة ضد مصالح المغرب الاستراتيجية..