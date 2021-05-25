تحطم طائرة ومقتل قائدها قرب قاعدة عسكرية أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي طيار أمريكي مصرعه بعد تحطم طائرته قرب قاعدة عسكرية غير بعيدة عن منطقة سكنية، في لاس فيغاس.



الطائرة التابعة لشركة تقدم خدمات دعم عسكري، تحطمت بعد إقلاعها من قاعدة "نيليس" الجوية الأمريكية، التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من وسط مدينة لاس فيغاس، بحسب موقع "سي إن إن" بالإنجليزية،

وأعلن مسؤولو القاعدة عبر تغريدة مقتضبة في "تويتر" أن طائرة يديرها متعاقد عسكري تحطمت في منطقة سكنية قريبة، ظهر أمس الإثنين، دون الخوض في أسباب الحادث.

وأكدت شركة "دراكين يو أس"، مالكة الطيارة في بيان لها، وفاة الطيار دون أن توضح أيضا ملابسات مقتله.

ووثق سكان في المنطقة حادثة سقوط الطائرة، وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور، لفرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق، ويلاحظ تجول مروحية في أجواء المنطقة في المقاطع المصورة.