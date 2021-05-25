حريق في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر محلية إيرانية بأن حريقا واسع النطاق اندلع في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان ويعد أهم منفذ لحركة التجارية بين البلدين



وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية إن "حريقاً اندلع في مكتب جمارك الشيخ أبو نصر فرحي بمحافظة فرخ جنوب غرب أفغانستان على الحدود مع إيران"، ولم يعلن بعد عن سبب الحريق ومقدار الأضرار.

من جانبه، قال مدير جمارك محافظة خراسان الجنوبية الإيرانية، حسن رحيمي زاده، لموقع "الأخبار العاجلة" الإيراني إن "الحريق اندلع في منطقة الجمارك بسبب انقلاب شاحنة وقود أفغانية"، مضيفا أن "النيران سرت بعد ذلك إلى عدة صهاريج وقود".

وفي السادس من آذار/مارس الماضي، اندلع حريقا في المنطقة الحدودية ذاتها أدى إلى توقف الحركة التجارية بين إيران وأفغانستان.

وفي 13 من فبراير/شباط الماضي، اندلع حريق واسع النطاق في منطقة جمركية على الحدود بين إيران وأفغانستان، تسبب بخسائر بشرية ومادية، وفق تقارير إيرانية.

وتعد "إسلام قلعة" منفذاً للمسافرين وكذلك للتجارة بين إيران وأفغانستان.

والمنفذ يربط محافظة هرات غربي أفغانستان مع مدينة "تايباد" التابعة لمحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران.