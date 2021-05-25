شكرا لقرائتكم غزة و حماس بلينكن يلتقي نتنياهو في بداية جولة شرق أوسطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، الثلاثاء، إلى تل أبيب في زيارة تهدف لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك ضمن جولة شرق أوسطية يزور خلالها القدس ورام الله والأردن ومصر.

والتقى بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الضفة الغربية.

2 صور من لقاء بلينكن بنتنياهو من لقاء بلينكن بنتنياهو من لقاء بلينكن بنتنياهو

وبعد هاتين المحطّتين يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أدى دوراً أساسياً على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.

وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور بلينكن قبل عودته الخميس إلى الولايات المتحدة، الأردن الذي يقيم منذ زمن وعلى غرار مصر علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.

وتأتي جولة بلينكن بعد أيام على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، لمتابعة الاتفاق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في غزة.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن أنه طلب من بلينكن التوجه إلى الشرق الأوسط لمتابعة دبلوماسية واشنطن في تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وأمله في إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال بايدن إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط في إطار جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

الرئيسان المصري السيسي والأميركي بايدن

من جانبه، شدد بايدن على أن وزير خارجيته سيعمل على ضمان وصول المساعدات الفورية إلى غزة بطريقة تفيد الناس هناك وليس حماس.

وأكد بايدن أن بلينكن سيعمل على إعادة بناء العلاقات مع القادة الفلسطينيين والشعب الفلسطيني بعد سنوات من الإهمال.

مسؤول رفيع في الخارجية قال لـ"العربية" إن الإدارة ستنسق مع دول الخليج والجهات المانحة لإيصال الأموال عبر الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية إلى المتضررين، حيث ستتجاوز واشنطن حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية.

5 صور ركام ودمار في غزة ركام ودمار في غزة ركام ودمار في غزة آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

يذكر أن الإشادة بدور مصر، وخاصة الرئيس السيسي، في التوصل إلى وقف إطلاق النار يكرره المسؤولون الأميركيون انطلاقا من دور القاهرة المحوري في تأمين الهدنة، لكن الحديث عن إطلاق مفاوضات سلام هو أمر سابق لأوانه، لعدم توافر الظروف المناسبة لإطلاق المفاوضات، بحسب مسؤول في الإدارة.

زيارة الوزير بلينكن إلى المنطقة تعيد إلى الواجهة الدور الأميركي في قيادة الدبلوماسية وبناء التحالفات، وإدارة بادين تريد استثمار جهودها في الإسهام بوقف إطلاق النار من خلال التحضير للمرحلة القادمة، لكن التركيز الآن على تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal نقلت عن رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إشارته إلى تمسك حركته بتوجيه الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة عبر قنوات الحركة.

ووصفت الصحيفة مطلب حماس بالمؤشر المبكر على مدى صعوبة عملية إعادة إعمار غزة.