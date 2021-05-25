غالبية الجمهوريين يعتبرون ترامب «رئيس أمريكا الحقيقي»

الشارقة - اميمة ياسر -

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن غالبية الجمهوريين في الولايات المتحدة يعتقدون أن دونالد ترامب هو الفائز في انتخابات الرئاسة التي أجريت في العام المنصرم، وأن التصويت غير القانوني هو السبب في هزيمته أمام جو بايدن.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بين 17 و19 مايو الجاري، أن 53 % من الجمهوريين يعتقدون أن مرشح حزبهم ترامب هو "الرئيس الحقيقي"، مقارنة بـ 3 % من الديمقراطيين و25 % من جميع الأمريكيين.

ووفقاً للاستطلاع، فإن ربع البالغين يعتقدون أن انتخابات الثالث من نوفمبر شابها التصويت غير القانوني، وأن 56 % منهم جمهوريون.

وكان بايدن قد فاز بفارق يزيد على 7 ملايين صوت. ورفضت عشرات المحاكم طعون ترامب على النتائج.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن 61 % من الجمهوريين يزعمون أن الانتخابات "سُرقت" من ترامب.

كما يعتقد 29 % فقط من الجمهوريين أن ترامب ينبغي أن يتحمل بعض اللوم على أعمال الشغب التي قام بها أنصاره في السادس من يناير الماضي في مبنى الكونجرس.

ويقول 67 % ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم يثقون في أداء مسئولي الانتخابات لعملهم بنزاهة، منهم 58 % جمهوريون.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلامية، فإن قد شارك في الاستطلاع 2007 بالغين بينهم 909 ديمقراطيين و754 جمهورياً.