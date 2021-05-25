وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يبحثان مجالات التعاون ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث عدداً من ملفات التعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار مبادرات الوزارتين الحالية الخاصة بتوفير فرص عمل للشباب وهى "شغلك جنب قريتك"، و"شغلك من بيتك"، و" مستقبلنا.. رقمي" وذلك لتنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال وزير التنمية المحلية في بيان لوزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء إن الوزارة تنفذ مبادرة "شغلك في قريتك " في عدد من المحافظات وسيتم التعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات في إطار مبادراتها " مستقبلنا .. رقمى" بما يعود بالنفع لأبناء القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة ".

وقال طلعت إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال تنفيذ مشروعات حيوية ومهمة لتطوير كافة شبكات الاتصالات بالقرى المستهدفة والتي تشمل إحلال وتجديد خطوط الاتصالات بأخرى أكثر كفاءة وتطوير شبكات الهاتف المحمول وتطوير السنترالات ومكاتب البريد وتحويلها لمراكز لتقديم حزمة كبيرة من الخدمات التي تهم المواطنين.

وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة تنفذ أيضاً مشروعات ميكنة مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية التي سيتم إنشاءها في كل وحدة محلية قروية وتجهيز المركز التكنولوجى المطور وكذا التنسيق بين الوزارتين ووزارة التخطيط لربط هذه المراكز التكنولوجية فى المحافظات والمراكز الأخرى في المدن .

وقال إنه يمكن التعاون مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مبادرة " شغلك من بيتك " للعمل الحر الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك من خلال مبادرة "مستقبلنا رقمى" والتي بدأت منذ عام تقريباً وتهدف إلى تدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد في سوق العمل الحر حيث تشمل ثلاثة مستويات للتدريب التكنولوجى التطبيقى فى التسويق الالكترونى، وبرمجيات تطوير المواقع الإلكترونية، وعلوم وتحليل البيانات فضلا عن التدريب الاحترافى فى مجال العمل الرقمي الحر؛ موضحا أنه تخرج حتى الآن نحو 40 ألف شاب من 27 محافظة وأكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المبادرة ساعدت عدد كبير من الشباب في تحسين مساره المهني وتمكينه من الوصول لفرص العمل بمنصات العمل الحر العالمية والمحلية وتحقيق دخل شهري يصل إلى 2000 دولار، مشيراً إلى أن هناك العديد من قصص النجاح لخريجى هذه المبادرة من الطلاب وخريجي الجامعات بمختلف التخصصات العلمية والمستويات الاجتماعية ومن الجنسين والذين تمكنوا من الاستفادة منها فى اكتساب المهارات التطبيقية في مجالات التكنولوجيا والعمل الحر التي أهلتهم للتنافس على فرص العمل الرقمي المتاحة عالميا ومحلياً.