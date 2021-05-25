للمرة الثانية.. رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي بسبب "تصرف غريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الجلسة، الثلاثاء، بسبب تصرف غريب أجراه النواب بعد اعتذار الحكومة عن الحضور للمرة الثانية.

وقبيل موعد بدء جلسة مجلس الأمة العادية، جلس عدد من النواب على مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم بالمجلس، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية.

وجلس النائب فارس العتيبي مكان رئيس الوزراء، وخالد العتيبي مكان وزير الدفاع، ومبارك الحجرف مكان عيسى الكندري، ومرزوق الخليفة مكان وزير الخارجية، ما ترتب عليه إعلان الغانم رفع الجلسة.

وهذه المرة الثانية التي تعتذر الحكومة الكويتية عن حضور الجلسة لهذا السبب. وقاطعت الحكومة الجلسة الخاصة الأحد الماضي والتي كانت مخصصة لاستجواب 3 وزراء.

وأعلن الغانم إنه سيوجه الدعوة لعقد جلسة خاصة بعد غد الخميس، موضحا أن الجلسة العادية المقبلة ستعقد في الثامن من يونيو المقبل.

ولفت الغانم إلى أن الجلسة الخاصة ستبحث أحداث المسجد الأقصى وفلسطين المحتلة وبنودا أخرى.

وأشار إلى إن مكتب مجلس الأمة سيقوم بالبتّ في طلبات الجلسات الخاصة التي تقدم بها بعض النواب لتحديد مواعيد انعقادها.