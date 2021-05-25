قتيل ومصاب في معركة بالأسلحة الآلية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل حتفه قتيلًا، وأصيب آخر بطلقات نارية متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب خلافات مالية، بالبلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول "أحمد. م" 23 عامًا "عامل" جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد، و"خليفة. ع" 55 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري بالظهر فتحة دخول وآخر بالذراع الأيمن فتحتي دخول وخروج، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهم المصاب ووالدة المتوفى "هلالية. م" 61 عامًا ربة منزل، و"فاضل. ع" 19 عامًا عامل، بالاعتداء عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني، بسبب خلافات مالية بينهم.

جرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم "بندقية آلية"، وبمواجهتهما اعترف المتهم الثاني بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.