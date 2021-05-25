وزير داخلية سوريا: استكمال جميع التحضيرات اللوجستية لانتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون، الثلاثاء، استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات الرئاسة المقررة غدا الأربعاء .

وقال الرحمون في مؤتمر صحفي اليوم، أوردت تفاصيله الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إنه تم إحداث 12 ألفاً و102 مركز انتخابي في كافة مدن ومناطق القطر.

وأضاف الرحمون أن عدد السوريين الذين يحق لهم الانتخاب داخل القطر وخارجه بلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب.

ويتنافس في الانتخابات مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبدالله عبدالله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي، عن أحزاب معارضة الداخل غير المرخصة.