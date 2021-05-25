بينهم طفلين.. ضبط 3 أشخاص متهمين بالتنمر على شاب في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص بينهم طفلين، لاتهامهم بالتنمر على شاب وتصويره، بمدينة جهينة، ونشر فيديو يرصد الواقعة على "فيسبوك".

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا برصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تنمر بعض الأشخاص على شاب أثناء استقلالهم دراجة نارية "توك توك" والاعتداء عليه والسخرية منه.

توصلت تحريات الرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز جهينة إلى أن المجني عليه يدعى "مصطفى. م" 19 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، وأن مرتكبي الواقعة كل من "عادل. ا" 18 عامًا عامل، و"الحسيني. ر" 16 عامًا عامل، "عوض. ح" 16 عامًا عامل، ويقيمون بذات الناحية.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، على سبيل الدعابة والسخرية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.