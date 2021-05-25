"لجنة تطوير القاهرة التاريخية": تستهدف إنقاذ المنطقة وإعادة إحياء آثارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالي لها.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخي خاصة وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزءا هاما من تاريخ مصر الممتد منذ الفراعنة مروراً بكافة العصور، ولكونها محط أنظار العالم كانت تعليمات القيادة السياسية بسرعة إنقاذ هذه المنطقة وإعادة إحياء آثارها وتخليصها من العشوائية، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع.

وناقش الاجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمني لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أي عقبات.

وأكد محافظ القاهرة على أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.