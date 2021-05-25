مساعدات تونسية تصل إلى قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

أفاد موقع “موزاييك أف أم” التونسي أن السلطات التونسية أرسلت طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة.

وأكد وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، لدى إشرافه على انطلاق الطائرة العسكرية إلى قطاع غزة بقيمة مليون دينار ونصف، أن طائرة أخرى ستتوجه قريبا إلى غزة.

وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع التونسية أن الوزير أعرب عن أمله في إرسال مساعدات أخرى تتمثل في مساعدات طبية وشبه طبية إلى قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي وذلك لمزيد من تحسن الظروف هناك.