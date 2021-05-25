شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم بمجمع بتروكيماويات في بوشهر الإيرانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق هائل في مصنع للبتروكيماويات بمجمع “بتروبالايش” في كنغان بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وتم افتتاح المصنع قبل شهرين ونصف تقريبا، وفق وكالة “شانا” التابعة لوزارة النفط الإيرانية.

وقال محافظ كنغان: إنه قد تم احتواء حريق في مستودع العزل التابع لشركة “كنغان لتكرير البترول”، مشيرا إلى أن الحريق بدأ في مستودع نفايات العوازل التابع لشركة البترول في الساعة 13:30 وبسبب الرياح اتسع نطاق الحريق.

وصرح المسؤول بأن سبب الحريق في مستودع العزل التابع لشركة كانغان لتكرير البترول قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه قريبا.

وكانت المنطقة شهدت حريقا مماثلا بداية الشهر الجاري عندما اشتعلت النيران وانتشرت بشكل واسع عند مدخل المدينة التي تضم محطة “بوشهر” النووية كما أفادت وكالة “فارس” الإيرانية.