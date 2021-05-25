حقيقة أغلاق الطرق المؤيدة الى ساحة التحرير وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، حقيقة أغلاق الطرق المؤيدة الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "العشرات من المتظاهرين يتجمعون ضمن ساحة التحرير وقوات حفظ القانون تطوقهم داخل الساحة".

واضاف انه "لا يوجد اي اغلاق بالوقت الحالي".

وفي السياق نفسه، قال مدير إعلام وعلاقات المرور العميد حيدر كريم في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "جميع الطرق باتجاه منطقة الباب الشرقي مفتوحة ولا يوجد أي طريق مغلق"، لافتاً الى أن "الحركة المرورية تسير بانسيابية عالية".

وتابع أن "الطرق الأخرى في بغداد تشهد حركة العجلات فيها أيضاً انسيابية عالية"، موضحاً أن "بعض الطرق شهدت كثافة اعتيادية مثل سائر الأيام في أثناء فترة الدوام".