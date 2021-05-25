انت الان تتابع خبر قرارٌ سعودي بشأن إقامات وتأشيرات الوافدين يشمل دولا عربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المديرية العامة للجوازات أنه سيتم "تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة".

وأضافت أن التجديد سيتم آليا، ومن دون الحاجة لمراجعة الدوائر الرسمية، أو دفع أي رسوم، وذلك حتى اليوم الثاني من يونيو المقبل.



ويأتي القرار بهدف التسهيل على الدول التي تم تعليق القدوم منها بسبب تفشي فيروس كورونا فيها، والتي تم فرضها ضمن حزمة إجراءات وقائية لضمان سلامة "المواطنين والمقيمين في السعودية".

ومنذ فبراير الماضي، علقت السعودية دخول القادمين من 20 دولة بسبب تفشي كورونا، والتي تضم: الأرجنتين، الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، وبريطانيا، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند واليابان.