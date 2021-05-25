شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يصل إسرائيل المحطة الأولى من جولته في المنطقة لترسيخ التهدئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى تل أبيب، المحطة الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط يسعى من خلالها، لترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد تصعيد دامٍ بين الطرفين استمر 11 يوماً.

وحطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي في الساعة 07,45 صباحاً (04,45 ت غ) بالتوقيت المحلي في مطار تل أبيب. وسيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، وسيجتمع أيضاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد هاتين المحطّتين يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أدى دوراً أساسياً على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.

وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور بلينكن قبل عودته، الخميس، إلى الولايات المتحدة، الأردن. وقبيل انطلاق وزير الخارجية في جولته، صرّح مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين أن «أولويتنا هي في الحقيقة وقبل أي شيء آخر الحرص على صمود وقف إطلاق النار»، معتبراً أن كل تطلّع إلى ما هو أبعد من ذلك «سابق لأوانه».

وتابع المسؤول: «نريد تدابير ملموسة لتحسين نوعية حياة الناس، وتحسين حرياتهم، وتحسين أمنهم، وتحسين ازدهارهم». وأعرب وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة، الاثنين، عن رغبته بـ«لقاء الفرقاء بهدف دعم جهودهم لترسيخ وقف إطلاق النار».

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن أن «وزير الخارجية بلينكن سيلتقي القادة الإسرائيليين لإبداء دعمنا الراسخ لأمن إسرائيل».

أكد الرئيس الأمريكي: «سيواصل بلينكن جهود إدارتنا لإعادة بناء العلاقات ودعم الشعب الفلسطيني وقادته بعد سنوات من الإهمال».

وفي خضم جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، جدد كل من بايدن وبلينكن دعمهما «حل (إقامة) دولتين» إسرائيلية وفلسطينية، الذي يدعمه المجتمع الدولي والذي كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد نبذته فيما لم تحدد الإدارة الجديدة جدولاً للدفع باتجاهه قبل أزمة الأسابيع الأخيرة.

والمفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية معلقة منذ 2014، بعد أن تعثرت حول قضايا عدة بينها وضع القدس الشرقية والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.