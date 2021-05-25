شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر الحرس الوطني الأمريكي يغادرون مقر «الكابيتول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

بقي مقر الكابيتول، الاثنين، لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر من دون حماية من قبل قوات الحرس الوطني، مع تراجع المخاوف المرتبطة بتهديدات اليمين المتشدد التي هيمنت منذ هجوم 6 يناير/كانون الثاني. وغادر آخر 2149 عنصراً من نحو 26 ألف جندي انتشروا بشكل استثنائي في واشنطن مع انتهاء مهمّتهم المتمثلة بحماية الكونجرس رسمياً نهاية الأسبوع.

وتم حشد القوات بعدما اقتحم المئات من أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب مقر «الكابيتول»، حيث منعوا استكمال جلسة مشتركة للكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

واقتحم بعضهم مكاتب نواب، ودعوا إلى قتل أعضاء في الكونجرس ونائب الرئيس حينها مايك بنس، الذي كان يترأس الجلسة. وتم على إثر ذلك نشر آلاف العناصر من الحرس الوطني الذين سيّروا دوريات في منطقة «الكابيتول» ليلاً ونهاراً بينما نصب حاجز كبير في محيط المكان، على وقع المخاوف من احتمال تعرضه إلى مزيد من التهديدات في فترة تنصيب بايدن رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني.

وبقي الجنود في واشنطن لأشهر بعد التنصيب في وقت جرت تحقيقات بشأن ما وصفه البعض بأنه تمرّد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: «حمى هؤلاء الجنود لا المكان فحسب، بل كذلك النواب، ضمنوا إمكانية مواصلة الناس أعمالهم بالشكل المعتاد من دون عوائق». وأوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووجه اتهامات لنحو 440 شخصاً تورطوا في مهاجمة المقر، معظمهم على صلة بمجموعات مسلحة.

وشكرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي عناصر الحرس الوطني، حيث وصفتهم بـ«الأبطال الأمريكيين والمدافعين عن الديمقراطية».