شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مئة مهاجر قبالة السواحل التونسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس-أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن خافرة تابعة للجيش أنقذت، الاثنين، قبالة سواحل تونس مئة مهاجر بينهم ثمانية أطفال، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير شرعية على متن زورق مطاطي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: «أنقذت مساء اليوم 24 مايو 2021، خافرة تونسية تابعة لجيش البحر، 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، (82 ذكراً و10 نساء و8 رضع) كانوا على متن زورق مطاطي منساق مع التيار بالموقع شمال شرقي جرجيس على بعد 40 كم، داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية».

وأوضح البيان أن المهاجرين «أبحروا فجر (الاثنين) من السواحل الليبية في اتجاه الفضاء الأوروبي». وتابعت وزارة الدفاع أن الخافرة نقلت المهاجرين «إلى القاعدة البحرية بصفاقس، لتسليمهم لاحقاً إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم». وغالباً ما تنفّذ تونس عمليات إنقاذ لمهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا نحو أوروبا.

وبحسب الأمم المتحدة، يعد القطاع الأوسط من البحر المتوسط أحد مسارات الهجرة غير الشرعية الأكثر حصداً للوفيات. وفي 18 مايو/أيار فُقد أثر أكثر من خمسين شخصاً وتمّ إنقاذ أكثر من ثلاثين إثر غرق مركب أبحر من السواحل الليبية.

وأحصت الأمم المتحدة مصرع أكثر من 700 شخص في البحر المتوسط بين مطلع يناير/كانون الثاني و17 مايو/أيار الحالي، مقابل مصرع 1400 طوال عام 2020. وتضاعف عدد محاولات الهجرة انطلاقاً من ليبيا منذ مطلع 2021، فبين يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان بلغ عدد المراكب المحمّلة بمهاجرين غير شرعيين انطلقت من ليبيا نحو 11 ألفاً، أي بزيادة قدرها نحو 73 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وبحسب المفوضية العليا للاجئين يعود السبب في ذلك إلى «تدهور» أوضاع الأجانب في ليبيا.