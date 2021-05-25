الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ منتصف إبريل

بنجالورو-رويترز

سجلت الهند، الثلاثاء، 196427 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد في حالات الإصابة اليومية بالعدوى منذ 14 إبريل/نيسان، بينما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3511.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس «كورونا» في البلاد بلغ 26.95 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 307231.