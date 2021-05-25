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الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ منتصف إبريل

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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ«» منذ منتصف إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

25 مايو 2021

11:04 صباحا

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بنجالورو-رويترز
سجلت الهند، الثلاثاء، 196427 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد في حالات الإصابة اليومية بالعدوى منذ 14 إبريل/نيسان، بينما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3511.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس «كورونا» في البلاد بلغ 26.95 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 307231.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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