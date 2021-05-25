وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولته بالشرق الأوسط.. ويصل لـ إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل، في مستهل جولته بالشرق الأوسط سعياً منه لتعزيز وقف إطلاق النار مع حماس والمساعدة بتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة .

ونقلت وكالة "رويترز" عن مراسل صحفي على متن طائرة بلينكن قوله إنها هبطت في مطار "بن جوريون" في تل أبيب.

وسيلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية في وقت لاحق اليوم.

وستشمل جولة وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط أيضاً مصر، التي لعبت دور رئيسياً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في التهدئة حول القطاع، وكذلك الأردن.

والخميس الماضي، أكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكن خلال زيارته سيناقش "جهود الإعمار والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وأكدت الرئاسة الأمريكية، أمس الاثنين، أن بلينكن، سيواصل جهود "إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له".