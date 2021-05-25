بايدن والسيسي يبحثان مساعدات غزة وقضايا العراق وليبيا وسد النهضة

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لجهوده في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.



وقال بيان للبيت الأبيض، إن بايدن وجه للسيسي على جهوده الدبلوماسية الناجحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن بايدن والسيسي بحثا هاتفيا، ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بطريقة تفيد السكان لا حركة حماس.

وتناول الرئيسان خلال الاتصال أيضاً المسألة العراقية، حيث أكدا دعمهما لتعزيز سيادة العراق واستقلاله الكامل.

وناقشا الجانبان أيضاً التزامهما بالتمسك بخطط ليبيا إجراء الانتخابات في ديسمبر وضرورة مغادرة القوات الأجنبية.

من ناحية أخرى، أقر الرئيس الأمريكي خلال الاتصال، ببواعث قلق مصر بشأن مياه نهر النيل وشدد على اهتمام أمريكا بتحقيق حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة الإثيوبي.