تقرير يكشف عن انتهاكات النظام التركي ضد الصحفيين بتركيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

دعت منظمات صحافية السلطات التركية إلى التحقيق في اتهامات وجهها أحد رعاة المافيا السابقين حول قتل عدد من الصحافيين في التسعينيات.



وتطغى في تركيا منذ ثلاثة أسابيع قضية مقاطع فيديو حمّلها على موقع يوتيوب سادات بكر، أحد وجوه المافيا المنفيين إلى الخارج، ويتهم فيها شخصيات حكومية وآخرين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بارتكاب جرائم وبشبهات فساد.

وفي آخر فيديو لبكر، اتهم وزير الداخلية الأسبق محمّد اغار بتزعمه "الدولة العميقة" في تركيا وتورطه في مقتل الصحافي الاستقصائي اوغور مومجو عام 1993.

ودعا ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول اوندر اوغلو السلطات إلى التحقيق في ملفات مقتل صحافيين "جرى التكتم بشأنها" في حينه.