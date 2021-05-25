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الهند تسجل 3511 وفاة و196427 إصابة جديدة بكورونا

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 19 ثانية - 9:33 صباحًا, 25 مايو 2021 م

المناطق - نيودلهي

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 196427 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد، و3511 وفاة .
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 26.948.874 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 307.231 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 24.054.861 حالة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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