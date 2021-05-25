شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا .. استمرار إغلاق المناطق الصناعية شمال فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نجوين ترونج سون نائب وزير الصحة الفيتنامي نجوين ترونج سون إن السلطات في البلاد قد تبقي على إغلاق المناطق الصناعية في إقليمي باك نينه وباك جيانج شمال البلاد خلال حزيران/يونيو الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السلطات الفيتنامية أمرت بإغلاق مصانع شركتي فوكسكون ولوكس شير بسبب انتشار الفيروس.

وتراجع وزارة الصحة إجراءات مكافحة العدوى بفيروس كورونا في المناطق الصناعية قبل السماح باستئناف العمل في المصانع بحسب ما ذكرته صحيفة توي تري الفيتنامية اليوم الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة أمرت بإجراء تحليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بين عمال المناطق الصناعية للمرة الثالثة.