عدد مستخدمي «سناب شات» يتخطى الـ 500 مليون شهرياً

24 مايو , 2021

أعلنت شركة "سناب شات" عن وصول عدد مستخدميها النشطين شهرياً إلى 500 مليون شخص، وهو رقم يُظهر الإقبال الكبير على التطبيق الّذي يُعلن عن هذه الأرقام للمرة الأولى.

أعلن عن هذا الإنجاز خلال قمة شركاء سناب 2021، حيث كشفت الشركة عن العديد من ميزات الواقع المعزز الجديدة التي يمكن أن تساعد الشركة في تحقيق الدخل من قاعدة المستخدمين الشهرية البالغة 500 مليون مستخدم.

ويُعد هذا إنجازاً مهماً للشركة التي رفضت عروض استحواذ بمليارات الدولارات من "فايسبوك" في السابق، وتمكنت من الاستمرار بعد الانتقادات الكثيرة لتصميمها عام 2018، وفقاً لموقع "سي ان بي سي".

هذا ويُشار إلى أنّ الشركة لم تعلن عن أرقام المستخدمين النشطين شهرياً من قبل، وكانت تركز على قاعدة مستخدميها اليومية، والتي وصلت إلى 280 مليون مستخدم في نيسان الماضي.

