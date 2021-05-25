بلينكن سيلتقي نتنياهو وعباس والسيسي والملك عبدالله

24 مايو , 2021
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي عددا من زعماء وقادة دول منطقة الشرق الأوسط، خلال زيارته للمنطقة، التي تبدأ اليوم.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من الـ24 إلى الـ27 من مايو، وسيلتقي نتنياهو وعباس والسيسي والملك عبد الله وزعماء آخرين في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق، إن بلينكن سيلتقي بزعماء إسرائيليين ”وسيتواصل مع شركاء مهمين آخرين في المنطقة“.
وأوضح أن بلينكن سيواصل -أيضا- جهود ”إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له“.
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