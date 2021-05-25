اسعار النفط تبلغ اعلى مستوياتها في اسبوع

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 68.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 3 بالمئة يوم أمس الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات عند 66.13 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت بنسبة 3.9٪ في الجلسة السابقة.ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا هذا الأسبوع، وسط مخاوف من أن إيران ستبدأ قريبًا بيع النفط إذا أسفر اتفاق عن رفع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعقوبات أخرى على صادرات الخام تسببت في انخفاض الأسعار في وقت سابق لكن المحادثات لم تكن حاسمة.

ومع ذلك ، فإن التعافي العالمي من جائحة COVID-19 غير مكتمل، مما يشير إلى توقعات مختلطة للطلب على النفط.



وتسجل أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة عددًا أقل من الإصابات والوفيات ، مما دفع الحكومات إلى تخفيف القيود ، لكن في مناطق أخرى مثل الهند - ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم - لا تزال المعدلات مرتفعة.