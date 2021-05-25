الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي عدد من دوائر الدولة

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

واشار البيان الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

