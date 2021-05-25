بالتزامن مع التظاهرات..زحامات مرورية واجراءات أمنية مكثفة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - شهدت شوارع العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء، زحامات مرورية خانقة وتوقفا في حركة سير المركبات.



وقال مراسل الخليج 365" ان مداخل منطقة الكرادة شهدت زحامات مرورية شديدة خاصة في التقاطعات والساحات بالتزامن مع انتشار امني كثيف على خلفية التظاهرات المزمع انطلاقها هذا اليوم في ساحة التحرير، فضلا عن تشديد اجراءات التفتيش في مداخل مناطق وسط العاصمة والتي اثرت بشكل كبير في تعطيل وصول المواطنين والموظفين الى اماكن اعمالهم .