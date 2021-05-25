بلينكن يصل إسرائيل لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح الثلاثاء، إلى إسرائيل لبحث تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان في استقبال بلينكن بمطار بن جوريون، جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة في الشرق الأوسط، في مسعى لتعزيز الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية.



وبحسب رويترز، فإن طائرة بلينكن هبطت بمطار بن جوريون في تل أبيب، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، في وقت لاحق اليوم.





وتأتي زيارة بلينكن إلى المنطقة "لمناقشة جهود المتابعة الأساسية لتعزيز وقف إطلاق النار وتقليل مخاطر اندلاع المزيد من الصراع خلال الأشهر المقبلة".

وبعد التوصل إلى اتفاق أوقف 11 يوما من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أن "حل الدولتين" يبقى الوحيد الممكن.

ولاقى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية مصرية، ترحيبا دوليا وإقليميا واسع النطاق.



