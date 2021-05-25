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خالد بن سلمان وقائد القيادة الوسطى الأمريكية يبحثان تعزيز استقرار المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

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بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، وقائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له، سبل تعزيز استقرار المنطقة.

 

وجرى اللقاء في الرياض، وتم خلاله بحث الشراكة بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

 

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 

كما جرى أيضاً بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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