برلماني تركي معارض يطالب بالكشف عن تفاصيل اختفاء 1352 شخصًا قسريًا ببلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تقدم برلماني معارض عن حزب الشعب الجمهوري التركي بمذكرة برلمانية يطالب فيها بالكشف عن تفاصيل اختفاء 1352 شخصا بشكل قسري، وذلك وفق ما ضكرته جريدة زمان التركية .



بمناسبة “أسبوع النضال الدولي ضد الاختفاء بالمعتقل” الذي يوافق الفترة بين 17 و31 من مايو تقدم البرلماني سزجين تانري كولو، باستجواب ذكر فيه أن تركيا شهدت 17 ألف واقعة اختفاء من بينهم 33 واقعة اختفاء في الفترة بين عامي 1980 و1990 و17 واقعة اختفاء في عام 1991 و27 واقعة اختفاء في عام 1992 و108 واقعة اختفاء في عام 1993.

وأضاف تانري كولو أن عام 1993 شهد وضع رئيس الوزراء ورئيس الأركان آنذاك استراتيجية أمنية خاصة، مفيدا أن عام 1994 شهد 532 واقعة اختفاء قسري، وأن هذا الرقم بلغ 253 واقعة اختفاء قسري في عام 1995 و166 واقعة اختفاء قسري في عام 1996 و87 واقعة اختفاء قسري في عام 1997 و53 واقعة اختفاء قسري في عام 1998 و52 واقعة اختفاء قسري في عام 1999 و28 واقعة اختفاء قسري في عام 2000 والسنوات التالية.

وأوضح تانري كولو أن هناك 14 واقعة اختفاء قسري ليس من المعروف تاريخ وقوعها، كما أكد تانري كولو في المذكرة بضرورة التحقيق في وقائع الاختفاء.

وجاء نص المذكرة على النحو التالي:

“نطالب بفتح تحقيق برلماني بموجب المادة 98 من الدستور والمادتين 104 و105 من اللائحة الداخلية للبرلمان من أجل فتح جميع أرشيفات الدولة لكشف مصير المختفين قسريا والتوصل إلى هوية المتورطين في جرائم القتل المجهول منفّذيها للعثور على المختفين قسريا والأخذ في عين الاعتبار المعايير الدولية أثناء تنفيذ إجراءات فتح المقابر التي ستتم للكشف عن مصير المختفين قسريا وفتح المقابر باستخدام ماكينات مع توخي الحرص الشديد أثناء تنفيذ هذا الأمر ومنع تخريب أو سرقة بقايا الجثامين وتوقيع الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري وتطبيق المسؤوليات التي تفرضها الاتفاقية والتخلي عن سياسة الإفلات من العقاب المنهجية وإجراء عملية محاكمة فعلية في جميع وقائع الاختفاء التي تعد جريمة إنسانية بموجب الوثائق الدولية وعدم الالتزام بقانون التقادم في هذه الجرائم بموجب الاتفاقيات الدولية وكشف الكشف لمنع تكرر هذه الجرائم”