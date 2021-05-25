مقر الكابيتول دون حماية لأول مرة منذ شهور

ابوظبي - سيف اليزيد - بقي مقر الكابيتول لأول مرة منذ نحو خمسة شهور من دون حماية من قبل قوات الحرس الوطني مع تراجع المخاوف المرتبطة بتهديدات منذ هجوم 6 يناير.

وغادر آخر 2149 عنصرا من نحو 26 ألف جندي انتشروا بشكل استثنائي في واشنطن مع انتهاء مهمّتهم المتمثلة بحماية الكونجرس رسميا نهاية الأسبوع.

وتم حشد القوات بعدما اقتحم المئات من أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب مقر الكابيتول.

وتم على إثر ذلك نشر آلاف العناصر من الحرس الوطني الذين سيّروا دوريات في منطقة الكابيتول ليلا نهارا بينما نصب حاجز كبير في محيط المكان، على وقع المخاوف من احتمال تعرضه إلى مزيد من التهديدات في فترة تنصيب بايدن رسميا في 20 يناير.

وبقي الجنود في واشنطن لشهور بعد التنصيب في وقت جرت تحقيقات بشأن ما وصفه البعض بأنه تمرّد.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان "حمى هؤلاء الجنود لا المكان فحسب، بل كذلك النواب، ضمنوا إمكانية مواصلة الناس أعمالهم بالشكل المعتاد من دون عوائق".

وأوقف مكتب التحقيقات الفدرالي ووجه اتهامات لنحو 440 شخصا تورطوا في مهاجمة المقر، معظمهم على صلة بمجموعات مسلحة.

وشكرت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي عناصر الحرس الوطني الذين وصفتهم بـ"الأبطال الأميركيين والمدافعين عن الديموقراطية".









