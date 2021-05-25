اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء واحتجازهما

ابوظبي - سيف اليزيد - قال ضابط بالجيش في مالي طلب عدم ذكر اسمه إن جنودا اعتقلوا رئيس البلاد المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان يوم الاثنين.

وقال الضابط إن نداو وعوان اقتيدا إلى معسكر للميليشيات في كاتي، على مسافة 15 كيلومترا شمال غربي العاصمة باماكو.

وكان قادة الحكومة الانتقالية قد أصدروا في وقت سابق مرسوما بتعيين حكومة جديدة. وجاء في المرسوم أن الجيش سيشغل مناصب استراتيجية رئيسية بالرغم من التعهدات بعكس ذلك.

وقالت الحكومة مساء الاثنين، إن الضباط سيرأسون وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية.

بيد أنها قالت إنه تم استبعاد بعض الضباط من الحكومة الجديدة.

وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في باماكو تحذيرا أمنيا قالت فيه إنها " تلقت تقارير عن تزايد النشاط العسكري " في المدينة وحذرت المواطنين من " السفر غير الضروري داخل المدينة في الوقت الحالي".

وفي 14 مايو الجاري، تم حل الحكومة الانتقالية في مالي، وأكد نداو تعيين عوان رئيسا للوزراء بموجب مرسوم، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وأدان التحالف الإقليمي لغرب أفريقيا "إيكواس" وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي وأعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة "محاولة الانقلاب"، في بيان مشترك.

ودعا البيان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن باه نداو وعوان والمساعدين الذين تم القبض عليهم معهما، مؤكدا أن من احتجزوهم "سيتحملون المسؤولية الشخصية عن أمنهم".