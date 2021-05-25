استطلاع رأي: أردوغان سيخسر السباق في الانتخابات الرئاسية القادمة

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

كشفت نتائج استطلاع رأي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيخسر السباق في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذا واجه أحد ثلاثة منافسين بينهم عمدة بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.



وتشير نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "متروبول" للأبحاث، إلى أن أردوغان سيخسر السباق في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية، إذا كان أحد منافسيه بالجولة الثانية عمدة بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أو عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، أو زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار.

وبحسب النتائج التي كشفها رئيس مؤسسة متروبول، أوزار سنجار، فإنه إذا كان المرشحان في الانتخابات الرئاسية هما أردوغان وأكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، فإن 39% من المقترعين الأتراك سيصوتون لأردوغان و50% لأكرم إمام أوغلو.

وإذا كان خصم أردوغان، هو منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، ستذهب أصوات 49.4% من الناخبين إلى يافاش و37.5% إلى أردوغان.

أما إذا كانت أكشنار زعيمة حزب الخير في مواجهة أردوغان بالجولة الثانية، فسيحصل أردوغان على 38.5% من الأصوات وأكشنار على 42.5%.

وبينما تطالب المعارضة التركية بعقد انتخابات مبكرة، لا يزال حتى الآن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو 2023