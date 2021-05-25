شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. إصابة 15 بكورونا والإجمالي يصل لـ 91006 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين، انخفاضا من 18 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، إن حالتين من الإصابات الجديدة ناتجتان عن عدوى محلية اكتُشفت في إقليم آنهوي بوسط البلاد، وإن باقي الحالات وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 18 من 22 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، في البر الرئيسي الصيني 91006 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.