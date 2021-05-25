أستراليا: غلق سفارتنا في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الثلاثاء أن بلاده ستغلق سفارتها في أفغانستان الجمعة، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية.

وقال موريسون، إن السفارة ستغلق "موقتا" أبوابها في 28 مايو/آيار: "في ضوء الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان"، مشيرا إلى أنها ستفتح مجددا "عندما تسمح الظروف".



وأضاف: "أستراليا تتوقع أن يكون هذا الإجراء موقتا، وسنستأنف وجودنا الدائم في كابول عندما تسمح الظروف بذلك".

ومن المقرر أن تغادر أيضا مجموعة صغيرة من القوات الأسترالية أفغانستان، لتنهي بذلك مهمة كلفت البلاد مليارات الدولارات.

واعتبر موريسون أنه بدون هذه المجموعة الصغيرة، ومع رحيل القوات الأمريكية، ستصبح "البيئة الأمنية غير مضمونة أكثر فأكثر"، وقال "لقد أُبلِغت الحكومة بأنه لا يمكن توفير ترتيبات أمنية لدعم وجودنا الدبلوماسي المستمر".

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدأت القوات الأمريكية انسحابها النهائي في الأول من مايو/آيار، مع تشديد المتمردين ضغوطهم للسيطرة على أراضي جديدة.