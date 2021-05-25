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خالد بن سلمان وقائد القيادة الوسطى الأمريكية يبحثان تعزيز استقرار المنطقة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، وقائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له، سبل تعزيز استقرار المنطقة.

وجرى اللقاء في الرياض، وتم خلاله بحث الشراكة بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما جرى أيضاً بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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