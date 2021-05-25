محمد الفلاح - شركاء الحكم بالسودان يكلف لجنة لتعيين ولاة الولايات خلال 14 يوما

الثلاثاء 25 مايو 2021

كلف مجلس شركاء الحكم السوداني، لجنة للتواصل مع رئيس الوزراء لتعيين ولاة الولايات خلال فترة لا تتجاوز 14 يوما.



وترأس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري اجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وأوضحت الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات صحفية، أن مجلس الشركاء استعرض في اجتماعه كافة المطلوبات لتعيين ولاة الولايات بموجب توصيات اللجنة المعنية بالأمر، التي كلفت بالتواصل مع رئيس الوزراء لإنجاز المهمة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، بما في ذلك تعيين ولاة ولايات استحقاقات السلام.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية، أن الاجتماع استعرض تجدد الأحداث المؤسفة في بورتسودان والانفلاتات الأمنية، مشددة على أهمية العمل لإحلال السلام بصورة شاملة في كل ولايات البلاد.

وأكد مجلس شركاء الحكم ضرورة توافق قوى الثورة لنجاح الفترة الانتقالية في تحقيق مهامها، واستعرض بصورة تفصيلية المعاناة المعيشية للشعب، وضرورة رفع تلك المعاناة الأهمية القصوى من كافة أجهزة الدولة.