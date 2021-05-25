شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفتهانزا» تعلق استخدام المجال الجوي لبيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية في وقت متأخر يوم الاثنين إنها تعتزم تفادي المجال الجوي لروسيا البيضاء (بيلاروسيا)، حتى إشعار آخر بسبب "الوضع الراهن".

ودفعت سلطات روسيا البيضاء أمس الأحد، بطائرة مقاتلة وحذرت مما اتضح لاحقا أنه إنذار زائف بوجود قنبلة، لإجبار طائرة تابعة لشركة ريان إير على الهبوط واعتقال صحفي معارض كان على متنها، الأمر الذي قوبل بإدانة من دول أوروبية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

من ناحية أخرى، علق مطار مينسك في روسيا البيضاء يوم الاثنين، الصعود على متن رحلة تابعة للوفتهانزا متجهة إلى فرانكفورت، فيما أجرى عملية تفتيش للطائرة، قائلا إنه تلقى تحذيرا من عمل إرهابي محتمل لم يتم تأكيده.