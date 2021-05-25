عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوروبا تعاقب بيلاروسيا.. والمعارض المحتجز يظهر لأول مرة

الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365

فرض الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، عقوبات على بيلاروسيا، إثر إجبار طائرة ركاب على الهبوط قسرا واعتقال المعارض، رومان بروتاسيفيتش.



وتفصيلا، قرّر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، وذلك عقابا لنظام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو المتّهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية مملوكة لشركة "رايان إير" كانت تقل المعارض بهدف توقيفه، الأحد.

كذلك دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، شركات الطيران الأوروبية إلى تجنّب المجال الجوي البيلاروسي، مطالبين بـ"الإفراج فورا" عن المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته، وفق مقررات للقمة نشرها متحدث باسم الاتحاد الأوروبي.

وبدأ اجتماع القمة الأوروبية في بروكسل، مساء الإثنين، وسط ثورة غضب عارمة من نظام لوكاشنكو قادت التكتل وألمانيا وبريطانيا والتشيك إلى استدعاء سفراء بيلاروسيا والتنديد بالواقعة.

فيما طالب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" والأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي في الواقعة. ومساء الإثنين، ظهر المدون بروتاسيفيتش في مقطع فيديو نشر على الإنترنت يقول فيه إنه بصحة جيدة، ويعترف بالقيام بدور في تنظيم الاحتجاجات الحاشدة في مينسك العام الماضي.

ورفض أنصار المدون المعتقل على الفور هذا الاعتراف، وقالوا إنه أدلى به بالإكراه.

وظهر بروتاسيفيتش على عدة قنوات على تطبيق تليجرام وهو يرتدي قميصا داكن اللون، وقال إنه "في منشأة للاحتجاز قبل المحاكمة في مينسك"، لكن بدا أن هناك بقعة سوداء صغيرة على جبهته.

وفي وقت سابق من الإثنين، أقرت بيلاروسيا لأول مرة بوجود المدون المعارض في أحد سجون مينسك وأنه بصحة جيدة.