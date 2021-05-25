واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لليابان بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك-(د ب أ/ت ك أ):

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بشأن السفر للأمريكيين إلى اليابان مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك قبل شهرين فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في البلاد في 23 يوليو.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن وزارة الخارجية أصدرت أعلى تحذير ممكن (وهو المستوى الرابع الذي يطلب عدم السفر)، بناء على توصيات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما صدر نفس مستوى التحذير لسريلانكا.

وجاء في تحذير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي نُشر مساء أمس الإثنين أنه "ينبغي على المسافرين تجنب السفر إلى اليابان".

وأضاف: "بسبب الوضع الحالي في اليابان، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بسلالات كوفيد 19 ونشرها ويجب تجنب كافة أنماط السفر إلى اليابان".

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت تحذيرات من المستوى الرابع لـ 80% من بلدان العالم، حسبما ذكرت شبكة سي نت يوم الإثنين.​