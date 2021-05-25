صحة بورسعيد تنفي وجود 4 حالات إصابة بـ"الفطر الأسود" بين عمال هنود

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، اليوم الثلاثاء، ما جرى تداوله عبر عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن ظهور حالات مصابة بالفطر الأسود أو فيروس كورونا المتحور بين المواطنين في المحافظة.

وأهابت المديرية بالمواطنين، في بيان لها، عدم الالتفات إلى أي شائعات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين، مؤكدة أن إدارة الطب الوقائي بالمديرية في حالة استنفار دائم لمتابعة الوضع الوبائي بالمحافظة، وحالة ترصد دقيق لكافة المستجدات، وأنه لم تظهر أي حالات إصابة من هذا النوع بالمحافظة حتى الآن.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة عن إصابة 4 حالات تحمل الجنسية الهندية بالفطر الأسود أو "كورونا المتحورة"، وأنهم من المشرفين العاملين بمصانع المنطقة الحرة للاستثمار في بورسعيد.



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