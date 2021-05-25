500 عضو بالحزب الديمقراطي يضغطون على واشنطن لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت صحيفة The Washington Post الأمريكية، الإثنين 24 مايو/أيار 2021، إن أكثر من 500 من أعضاء الحزب الديمقراطي وموظفي حملة جو بايدن الانتخابية، قد وقّعوا على رسالة مفتوحة تطالب الرئيس الأمريكي ببذل المزيد لحماية الفلسطينيين، وكذلك محاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة.



بحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هذه الخطوة تأتي بدعم من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، بقيادة شخصيات بارزة مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبات ألكسندرا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب.



يشار إلى أن بايدن تعرض لضغوط متزايدة لاتخاذ موقف أكثر حزماً ضد إسرائيل بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 230 فلسطينياً ودمر عشرات المباني.



بحسب الصحيفة، فإن هذه الرسالة ستضيف زخماً لهذه الضغوط، كما تعكس أيضاً نقطة تحولٍ أكثر دقة في الرأي العام الأمريكي الأوسع، والذي أصبح أكثر انتقاداً لإسرائيل.



وكتب الموقعون أنهم يثنون على جهود [بايدن] للتوسط في وقف إطلاق النار، "ومع ذلك، فإنه لا يمكننا أيضاً أن نتجاهل أعمال العنف المروعة التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة، ونحن نناشدكم مواصلة استخدام قوة مكتبكم لمحاسبة إسرائيل على أفعالها وإرساء أسس العدالة والسلام الدائم".



تضيف الرسالة: "القيم نفسها التي دفعتنا إلى العمل لساعات لا تحصى لانتخابكم، تطالب بأن نتحدث، إننا مرعوبون من صور المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين قُتلوا أو أصبحوا بلا مأوى، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية".



وبينما تدين الرسالة العنف من كلا الجانبين، خصت الرسالة إسرائيل بمزيد من اللوم، بسبب قوتها العسكرية الكبيرة واحتلالها المستمر للمجتمعات الفلسطينية والحصار المفروض على غزة.



تحركات في الكونغرس

كان نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي قد طرحوا الأربعاء 19 مايو/أيار 2021، مشروع قانون يسعى لحجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه، قيمتها 735 مليون دولار، لإسرائيل، في رد فعل رمزي على التصعيد الحالي في الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة.



إذ قادت النائبتان ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب والنائب مارك بوكان جهود طرح المشروع مع ستة آخرين على الأقل، من بينهم بعض أكثر الديمقراطيين في المجلس ميلاً نحو اليسار.



هؤلاء النواب من بين مجموعة تطالب بجهد أمريكي وتنسيق لوقف العنف، ومنه الضربات الإسرائيلية الجوية التي قتلت عشرات المدنيين في قطاع غزة.



في حين تحظى إسرائيل، بشكل عام، بتأييد قوي من النواب الجمهوريين والديمقراطيين بالكونغرس الأمريكي. وإسرائيل أكبر متلقٍّ للدعم الأجنبي الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، وتزود واشنطن إسرائيل حالياً بمساعدات عسكرية سنويةٍ قيمتها 3.8 مليار دولار.



المصدر: الصحافة الأمريكية